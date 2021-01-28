Другого госпіталізували з численними травмами. Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт.

У Києві двоє чоловіків впали у шахту ліфта, внаслідок цього один із них загинув.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Києва, подія трапилась у провулку Приватному, що у Святошинському районі.

"За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 1990 та 1998 років народження, впали в шахту ліфта в недобудованому багатоповерховому будинку. Від отриманих травм один із них загинув, а іншого з численними ушкодженнями госпіталізували у медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Інна Андаліцька