Росія почала евакуювати сім'ї дипломатів з Венесуели через загрозу з боку США, - ЗМІ

В МЗС Росії заявили, що не планують евакуювати посольство в Венесуелі, але не заперечили факт вивезення сімей дипломатів.

Москва оцінює ситуацію в Каракасі, столиці Венесуели як "дуже похмуру" після того, як США оголосили морську блокаду і розгорнули військові кораблі, повідомляє The Times.

Видання зазначає, що Росія почала евакуювати сім'ї російських дипломатів з Венесуели, оскільки Вашингтон посилює військовий тиск на президента цієї країни Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на представника європейської розвідки, який спілкувався з виданням анонімно, Росія оцінює ситуацію в Каракасі "дуже похмуро".

При цьому, видання зазначає, що міністерство закордонних справ Росії заперечило цю інформацію, назвавши її "брехнею" і "західною провокацією".

Хоча в Росії й заявили, що їхнє посольство не евакуюють, але й не відповіли на питання про те, чи вивозяться дружини і діти дипломатів.

Президент США Дональд Трамп закликав Мадуро та його уряд піти у відставку.

"Якщо він хоче щось зробити, якщо він буде грати жорстко, це буде останній раз, коли він зможе грати жорстко", - сказав очільник Білого дому в понеділок, 22 грудня.

Також Трамп наказав встановити морську блокаду нафтовзяних танкерів, що входять або виходять з Венесуели. За даними видання, наразі США захопили два танкери біля берегів Венесуели і переслідують третій.

Видання поділилося, що минулого тижня Росія попередила Трампа, що будь-яке військове втручання США у Венесуелі буде "фатальною помилкою". В Москві додали, що це може мати "непередбачувані наслідки для всієї західної півкулі".

В статті вказується, що попри сильну риторику прокремлівських прихильників жорсткої лінії, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий вжити рішучих заходів для захисту Мадуро.

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль заявив у понеділок, 22 грудня, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим й той висловив підтримку Москви Венесуелі.

Видання розповіло, що Росія і Венесуела підписали стратегічне партнерство під час візиту Мадуро до Москви, яке відбулося в травні цього року. Воно зобов'язує обидві країни до "військово-технічного" співробітництва, але не включає пакт про взаємну оборону.

В статті наводяться дані, що більш ніж 100 людей загинули в результаті військових ударів США по суднах, які підозрювалися в контрабанді наркотиків у Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Коли американські військові відкрили вогонь по одному з суден, двоє членів екіпажу трималися за борт свого палаючого корабля. За словами юридичних експертів, цей напад може бути військовим злочином й удари США є незаконними.

Напружені відносини між США та Венесуелою: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія та Китай висловили підтримку Венесуелі. Міністерство закордонних справ Китаю випустило заяву про те, що захоплення суден іншої країни є серйозним порушенням міжнародного права після того, як був захоплений танкер з венесуельською нафтою, який прямував до Китаю. В МЗС РФ висловили "глибоку стурбованість ескалацією дій Вашингтона".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала права США на нафту й вони хочуть їх повернути. За даними видання Politico, адміністрація Трампа в приватному порядку поцікавилася у американських нафтових компаній, чи готові вони повернутися до Венесуели, якщо Мадуро не буде при владі. Однак, як зазначає видання, жодна з них не висловила зацікавленності в роботі в Венесуелі.

