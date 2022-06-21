Дитину госпіталізували з побутовим отруєнням.

На Полтавщині маленька дитина випадково випила засіб для прання. Дівчинка опинилася у реанімації.

Про це з посиланням на директора міськлікарні Кременчука повідомляє "Кременчуцька газета".

Дитина потрапила до реанімації учора, 20 червня. Матір привезла півторарічну дівчинку. Лікарі діагностували у дитини побутове отруєння. Виявилося, що вона випадково випила засіб для прання.

Як повідомив директор лікарні, на ранок, 21 червня, стан дитини вдалося стабілізувати. Відомо, що маленька дівчинка вже прийшла до свідомості. Вона навіть потроху може пити та їсти. Де на момент інциденту були батьки дівчинки та за яких умов вона випила засіб для прання - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у столичному трамваї пенсіонер-педофіл із Росії чіплявся до 10-річного хлопчика. Він намагався торкнутися статевих органів дитини, його затримали правоохоронці.

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