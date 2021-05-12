Правопорушника затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили в лікарню для надання необхідної допомоги.

У Солом’янському районі Києва під час конфлікту чоловік вистрелив у знайомого з травматичного пістолету.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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До чергової частини поліції надійшло повідомленні про конфлікт між двома чоловіками на вулиці Волгоградській.

«Поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік», - йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

Чоловіка, який стріляв, правоохоронці затримали. Це киянин 1974 року народження. У нього виявили «предмет, схожий на травматичний пістолет».

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляє ДТП.kiev.ua, в результаті стрілянини був госпіталізований з вогнепальними пораненнями один чоловік, іншого затримали на місці.

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Автор: Тетяна Поляковська