Постраждала пасажирка маршрутного таксі.

У Києві сталася потрійна ДТП - на Севастопольській площі зіткнулися легковик, маршрутка й вантажівка.

Як пише "Сьогодні", удар виявився настільки сильним, що автобус розвернувся поперек дороги.

"В результаті цієї ДТП постраждала пасажирка маршрутки. Їй надали допомогу медики. Встановлюються механізм і причини ДТП. За попередньою інформацією правила дорожнього руху порушив водій легкового автомобіля", - повідомили в патрульній поліції Києва.

За інформацією ЗМІ, в легковику під пасажирським сидінням виявили порожню пляшку вина, можливо водій був у стані алкогольного сп'яніння.

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Автор: Юрій Годован