ДТП в Києві / Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
У Києві сталася потрійна ДТП - на Севастопольській площі зіткнулися легковик, маршрутка й вантажівка.
Як пише "Сьогодні", удар виявився настільки сильним, що автобус розвернувся поперек дороги.
dtp.kiev.ua
"В результаті цієї ДТП постраждала пасажирка маршрутки. Їй надали допомогу медики. Встановлюються механізм і причини ДТП. За попередньою інформацією правила дорожнього руху порушив водій легкового автомобіля", - повідомили в патрульній поліції Києва.
За інформацією ЗМІ, в легковику під пасажирським сидінням виявили порожню пляшку вина, можливо водій був у стані алкогольного сп'яніння.
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