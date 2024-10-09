Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки.

У Києві близько 16:00 закрили станцію метро "Дніпро" через "технічні причини". На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Так, в КМДА повідомили:

З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямують повз станцію без зупинки.

Деталі не уточнювались, а про відновлення роботи у звичайному режимі станції пообіцяли повідомити додатково.

"Обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи", - зазначалось у повідомленні.

Згодом з'явилось офіційне повідомлення правоохоронців.

"Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро… На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Зазначається, що інформація буде оновлюватися.

Водночас пабліки поширили відео, як люди швидко покидають вагон метро на станції "Дніпро". На підлозі вагону видно предмет сходий на міну. У підпису до відео зазначено, що "невідомі кинули міну у вагон метро".

Станом на 16:45 станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Про це повідомила Київська міська адміністрація.

Зазначається, що поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.

"Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції", - додали у КМДА.

В Києві закривали станцію метро "Дорогожичі" - що відомо

8 жовтня в Києві тривалий час була закрита для пасажрів станція метро Дорогожичі. Причною цього став прорив водопроводу, внаслідок чого було затоплено значні території в районі станції метрополітену. Було обмежено також рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", в обох напрямках. Проводились роботи з відкачування води.

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