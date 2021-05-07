Старший наряду забрав сумку з грошима, а потім поділився частиною викраденого із колегами.

Працівники столичної поліції охорони пограбували жителя Києва, який на вулиці впав із самоката.

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook, серед ночі наряд поліції охорони побачив, що чоловік не впорався з керуванням самоката та впав - тоді один із правоохоронців забрав його речі.

Читайте такожНашпигований наркотиками електросамокат: київські митники виявили незвичайну посилку з Франції (фото)36-річний житель столиці розповів, що він повертався вночі додому на самокаті, однак не втримав рівновагу і впав. Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників викрав його сумку, де були гроші.

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили поліцейських, які були в наряді: ними виявилися співробітники Управління поліції охорони в місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами.

Слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури розпочали кримінальне провадження. Під час обшуків у правоохоронців вилучили сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі.

33-річному поліцейському готується підозра за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж. Йому загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

"Також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників. Одночасно готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва", - повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки.

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Автор: Катерина Комолова