Названо найкраще місто світу для нічного туризму: воно в Європі

Пів сотні міст оцінювали за чотирма критеріями і обрали десятку найкращих.

Найкращим містом для "нічного туризму" у 2026 році названо Рим. Як пише TimeOut, італійська столиця очолила рейтинг, випередивши пів сотні інших популярних туристичних напрямків.

Експерти пояснюють, що "нічний туризм" означає подорожі з акцентом на нічні, прохолодні й незвичайні розваги. Водночас багато хто одразу згадує астротуризм - спостереження за зорями, заповідники темного неба та космічні явища.

Втім, поняття нічного туризму значно ширше. До нього належать вечірні та нічні екскурсії містами, огляд відомих пам’яток після заходу сонця, нічні музеї, культурні події, кінопокази просто неба та навіть сафарі у сутінках. Як зазначається, за останній рік цей напрямок перетворився на один із помітних тревел-трендів.

Платформа зберігання багажу Radical Storage проаналізувала 50 міст світу, оцінивши їх за чотирма критеріями:

нічні враження та активності (кількість нічних екскурсій та подій) – 40%;

природні чинники (рівень світлового забруднення та середня тривалість світлового дня) – 40%;

безпека (наскільки безпечно гуляти вночі, за оцінками місцевих жителів) – 10%;

транспорт (доступність і вартість нічного транспорту) – 10%.

"В результаті, найкращим містом для нічного туризму у 2026 році несподівано став Рим. Італійська столиця отримала загальний індекс 6,07 бала з 10, показавши особливо високий результат у категорії "враження" – 9,2 бала", - йдеться у статті.

Рим пропонує 305 нічних турів, багато з яких мають високі оцінки мандрівників. Серед них – вечірні прогулянки Колізеєм, кінопокази просто неба, нічні ринки та культурні події після заходу сонця.

Загалом топ-10 найкращих міст світу для нічного туризму у 2026 році виглядає наступним чином:

Рим, Італія Амстердам, Нідерланди Тромсе, Норвегія Рованіємі, Фінляндія Токіо, Японія Дубай, ОАЕ Лондон, Велика Британія Париж, Франція Марракеш, Марокко Ко Панган, Таїланд

"Нічний туризм дедалі більше приваблює тих, хто хоче побачити міста з нового, менш очевидного боку – коли спадає спека, зникають натовпи, а знайомі локації відкриваються з іншого боку", - наголошують у TimeOut.

