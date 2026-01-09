Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

У складі Ставки - троє нових людей.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі президента №39/2026, опублікованому на сайті глави держави.

Документом передбачається затвердити у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача заступника міністра оборони України Сергія Боєва, керівника Офісу президента України Кирила Буданова та начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Олега Іващенка.

Крім того, указом, який набуває чинності з дня його опублікування, передбачається вивести зі складу Ставки Сергія Дейнеко - колишнього голову Державної прикордонної служби України.

Кадрові зміни у військово-політичному керівництві України

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський підписав указ про призначення Буданова керівником Офісу президента, звільнивши його з посади начальника ГУР Міноборони України. Також президент звільнив Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його начальником ГУР.

Крім того, голову Державної прикордонної служби України Дейнеко було призначено радником міністра внутрішніх справ.

За словами Зеленського, Буданов разом із секретарем ради національної безпеки і оборони України займатимуться питаннями повернення українців з російської неволі.

