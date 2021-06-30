Чоловік прибув на підконтрольну українському уряду територію для легалізації як внутрішній переселенець.

У Києві затримали бойовика терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляється на сайті СБУ, контррозвідники затримали чоловіка, який прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

"Встановлено, що зловмисник перебував у складі "Народної міліції ЛНР" як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ", - розповіли в СБУ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Перевіряється також інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

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Автор: Вікторія Токарєва