У Києві в Голосіївському районі Києва за адресою Пирогівський шлях, Пирогівський шлях, 154 сталася серйозна пожежа у складській будівлі.
Про це повідомляє в прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.
Там зазначили, що до місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.
"Як виявилося, горить 1-поверхова складська будівля з продуктами на площі 1200 кв. м. з частковим руйнуванням будівельних конструкції стін та даху. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі", - сказано у повідомленні.
За інформацією рятувальників, о 08:44 пожежу локалізовано, наразі триває ліквідація пожежі. Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводять гасіння пожежі з зовнішньої сторони будівлі.
На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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