У Києві водій таксі помер за кермом, через що його некероване авто вилетіло на тротуар.
Як повідомляють "Вартові Еспресо", трагічний інцидент стався на проспекті Шухевича в Деснянському районі столиці. Skoda Fabia, який рухався проспектом у напрямку Північного мосту, прямо під час руху вискочив на бордюр, збив кілька стовпчиків огородження, після чого опинився на тротуарі й велосипедній доріжці. Далі авто проїхало близько 40 метрів і зупинилося перед заїздом на АЗС.
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В салоні авто свідки побачили непритомного водія - за попередніми даними, він помер під час руху. Медики, що прибули на місце, констатували смерть.
Обставини ДТП з'ясовуватиме слідство.
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