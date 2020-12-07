Медики, які прибули на місце ДТП, лише констатували смерть таксиста.

У Києві водій таксі помер за кермом, через що його некероване авто вилетіло на тротуар.

Як повідомляють "Вартові Еспресо", трагічний інцидент стався на проспекті Шухевича в Деснянському районі столиці. Skoda Fabia, який рухався проспектом у напрямку Північного мосту, прямо під час руху вискочив на бордюр, збив кілька стовпчиків огородження, після чого опинився на тротуарі й велосипедній доріжці. Далі авто проїхало близько 40 метрів і зупинилося перед заїздом на АЗС.

Читайте такожУ Миколаєві Тoyota протаранила Жигулі - автомобілі влетіли в зупинку (фото)

В салоні авто свідки побачили непритомного водія - за попередніми даними, він помер під час руху. Медики, що прибули на місце, констатували смерть.

Обставини ДТП з'ясовуватиме слідство.

ДТП у Києві: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован