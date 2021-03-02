На водія склали адмінпротокол за двома статтями.

У Києві минулої ночі сталася ДТП на перетині вулиць Північно-Сирецької та Івана Виговського.

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, водій з ознаками алкогольного сп'яніння, керуючи Mitsubishi, "обійняв" стовпа, не впоравшись з керуванням.

"Його кєнт, який їхав з ним, хотів взяти провину на себе, але на щастя свідки не дали цього зробити та надали показання поліції. На водія склали протокол по статті 130 та 124. Цікаво, яке повинно бути покарання, щоб водії перестали сідати за кермо п’яними?", - йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН