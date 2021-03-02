П'яна ДТП в столиці / фото: Киев Оперативный Facebook
У Києві минулої ночі сталася ДТП на перетині вулиць Північно-Сирецької та Івана Виговського.
Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, водій з ознаками алкогольного сп'яніння, керуючи Mitsubishi, "обійняв" стовпа, не впоравшись з керуванням.
Фото: Киев Оперативный Facebook
"Його кєнт, який їхав з ним, хотів взяти провину на себе, але на щастя свідки не дали цього зробити та надали показання поліції. На водія склали протокол по статті 130 та 124. Цікаво, яке повинно бути покарання, щоб водії перестали сідати за кермо п’яними?", - йдеться у повідомленні.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- В Києві фура перекрила вулицю внаслідок ДТП
- У Києві таксист наїхав на пішохода (фото)
- У Києві чоловік перебігав дорогу над переходом й загинув: аварія спровокувала дискусію в мережі (відео)
- У поліції показали, як п’яний водій на швидкості влетів у будівлю в Києві (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram