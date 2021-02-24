Повідомлення про мінування торкнулося десятку торгових центрів.

У Києві правоохоронці отримали повідомлення про замінування низки великих торгових центрів. Зараз їх перевіряють на наявність небезпечних предметів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Киев сейчас». Як стверджується, повідомлення про мінування стосується центрів Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver, а також готелю Інтерконтиненталь.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook тим часом опублікували відео евакуації людей з Dream Town.

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Автор: УНІАН