Дані про Південноукраїнську АЕС збирав за гроші мешканець Южноукраїнська з прокремлівськими поглядами.

Затримано інформатора Російської Федерації, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що "полював" за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

В СБУ зазначають, що мешканцем Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року, ворог зацікавився через його прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

"Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ", - зазначають в СБУ.

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В повідомленні сказано, що окупантам ці дані потрібні були для підготовки прицільних ракетних ударів. При цьому російські "куратори" платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тисяч гривень за виконання попередніх завдань. В переписці, яку оприлюднила СБУ видно як затриманий просить кошти від російського куратора, бо "гроші дуже потрібні"

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114-2 "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань" Кримінального кодексу України. Зараз йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, 36-річний житель міста Южноукраїнськ упродовж червня 2023 року тричі сфотографував блокпости Сил оборони у місті і разом із координатами надіслав представнику держави-агресора.

Російські шпигуни на Південноукраїнської АЕС - що відомо

Правоохоронці затримали інформатора, який передавав ворогу дані про оборону Південноукраїнської АЕС. Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тисячі гривень "авансу".

Співробітники СБУ затримали мешканця Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року, під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури, у нього вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

На нього ворог вийшов через прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, через спрацювання аварійного захисту Південноукраїнська АЕС аварійно зупнялася в листопаді 2022 року.

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