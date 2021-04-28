Ймовірним вбивцею виявився місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим.

У Києві затримали вбивцю, який розчленував свого товариша.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, протягом семи годин правоохоронці встановили та виявили чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві.

«Поліцейські Києва затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві та розчленуванні чоловіка», - розповів Андрій Крищенко.

Правоохоронці провели обшук у помешканні зловмисника, де виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Із затриманим спілкуються слідчі.

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«Нам відомо, що це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», розповів Крищенко.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні у Голосіївському районі виявили сумку з фрагментами людського тіла. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, експерти та кінологи.

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Автор: Денис Прядко