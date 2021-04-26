Інцидент з трамваєм" Електрон " в Києві / скріншот
У Києві на вулиці Симиренка зійшов з рейок новий вагон швидкісного трамвая.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Як зазначається, через інцидент утворився затор з інших трамваїв першого маршруту, який з'єднує Михайлівську Борщагівку та вулицю Старовокзальну.
У КП "Київпастранс" сайту "Сьогодні" повідомили, що інцидент стався з трамваєм "Електрон". Причини зараз встановлюють фахівці.
Нині рух трамваїв по маршруту вже відновили. Вагон, що зійшов з рейок, повернули назад за допомогою двох підйомних кранів.
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