Рух трамваїв на проблемній ділянці вже відновили.

У Києві на вулиці Симиренка зійшов з рейок новий вагон швидкісного трамвая.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Як зазначається, через інцидент утворився затор з інших трамваїв першого маршруту, який з'єднує Михайлівську Борщагівку та вулицю Старовокзальну.

У КП "Київпастранс" сайту "Сьогодні" повідомили, що інцидент стався з трамваєм "Електрон". Причини зараз встановлюють фахівці.

Нині рух трамваїв по маршруту вже відновили. Вагон, що зійшов з рейок, повернули назад за допомогою двох підйомних кранів.

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Автор: Юрій Годован