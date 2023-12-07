Монах вижив, а швидку викликали через його зовнішій вигляд та дії після падіння.

З другого поверху корпусів №99 Києво-Печерської лаври вистрибнув монах Володимир (Рибаков Р.). Він був абсолютно голим.

Про це повідомила журналістка Ірина Федорів з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Рибакова Р.В. станом на 6 грудня з травмами доставили у Київській міській клінічній лікарні №17", - повідомляє джерело журналістки.

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На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація була "замах на самогубство".

"За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської Лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов’язаними з надмірним вживанням алкоголю. Напередодні, Рибаков Р.В. протягом нічного часу вживав алкогольні напої, після чого зранку в оголеному вигляді вистрибнув з вікна корпусу №99 та намагався потрапити до інших насельників Лаври", - додає джерело.

Відтак, бригаду швидкої медичної допомоги викликали не через травми, а через стан і оголений вигляд монаха. Федорів зазначає, що керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки Рибакову не розголошувати їх перед медиками та поліціянтами.

Журналістка уточнила, що інформацію про інцидент отримала вчора. "Шукала фото, відео, поки нема, бо всі ці лаврісти все покривають", - додала Федорів.

Що відбувається у Лаврі сьогодні

УПЦ МП орендувала будівлі на території заповідника ще за часів Віктора Януковича. Цьогоріч українська влада розпочала спроби звільнити приміщення Лаври від представників УПЦ МП. Зокрема, такі намагання активно тривають з березня. Тоді священнослужителі повинні були виїхати через розірвання договорів оренди з УПЦ.

Більшість будівель все ж вдалося звільнити, однак деякі з них і досі перебувають під контролем представників УПЦ попри рішення суду про виселення.

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