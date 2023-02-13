Зловмисники облаштували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу.

Правоохоронці нейтралізували в Дніпропетровській області наркоугруповання зі щомісячним обігом у 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань. Злочинці спеціалізувались на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.

Встановлено, що до складу злочинного угруповання входило восьмеро жителів регіону. Вони облаштували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу.

"Усі компоненти, у точу числі прекурсори для виготовлення наркотиків, ділки отримували контрабандою через кур'єрів з країн ЄС та Близького Сходу", - зазначили в СБУ.

У подальшому готову "продукцію" зловмисники збували на території всєї Дніпропетровській області через закриті Telegram-канали.

"Щоб легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, учасники угруповання витрачали кошти на придбання елітної нерухомості в Україні та за кордоном, а також на автомобілі преміум-класу", - розповіли в СБУ.

Як зазначили в ДБР, серед іншого, для легалізації коштів організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області. Також він придбав віллу в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків, під час яких було виявлено близько 2 кг метамфетаміну; гранати та автоматичну зброю із набоями; кошти, ймовірно отримані від злочинної діяльності; елітні автомобілі. Вартість вилучених наркотиків становить близько 4,5 млн гривень.

Під час проведення спецоперації сімох учасників наркоугруповання було затримано та повідомлено їм про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Половині затриманих вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Щодо інших фігурантів судові засідання ще тривають. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження співорганізатора злочину.

Також планується арешт майна, яке належить учасникам злочинної організації, зокрема готельного комплексу у Львівській області та автомобілів преміум-класу та іншого .

"Один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі 1,5 млн гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби ЗСУ", - додали в ДБР.

Боротьба з наркотиками в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Державне бюро розслідувань викрило масштабний наркотрафік у Київському слідчому ізоляторі, який "кришували" співробітники СІЗО. Наркотики маскували під передачі для тих, хто перебуває під арештом.

Окрім цього, у Києві під час багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб. Злочинці налагодили канали постачання та збуту кокаїну в столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

А раніше в Полтавській області СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке тероризувало населення регіону. Основним напрямком діяльності банди була торгівля наркотиками та психотропними речовинами. Більше того, вони налагодили виробництво власної зброї, переробляючи травматичні пістолети в бойові в підпільному цеху.

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