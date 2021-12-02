Під час наїзду пішоходи стояли в районі розділової смуги.

У Кривому Розі Дніпропетровської області водій вантажівки збив людей. Під колесами опинилася матір з 5-річною дитиною. Водій втік з місця аварії. Жінка померла, її сина госпіталізували.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Аварія сталася 1 грудня на вул. Дніпропетровське шосе. Пішоходами були 33-річна жінка та її дитина — хлопчик 2016 року народження. Жінка загинула, її син, якого госпіталізували, залишився без мами.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля "ГАЗ" допустив наїзд на двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них здійснив наїзд вантажний автомобіль "ДАФ", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті фура збила жінку та протягнула її за собою. Постраждалій відірвало голову.

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Автор: Світлана Закелова