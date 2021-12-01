65-річна жінка, якій у жахливій ДТП відірвало голову, переходила дорогу не на пішохідному переході.

На Закарпатті сталася жахлива ДТП. Фура збила жінку та протягнула її дорогою. В аварії постраждалій відірвало голову.

Про це повідомляє видання "Район. Свалява".

ДТП сталася 1 грудня в Мукачівському районі Закарпаття, у Сваляві, приблизно о 12:00. Як повідомили очевидці, фура зачепила жінку на дорозі по вулиці Визволення. Водій вантажівки не помітив аварію та продовжив їхати. Фура протягнула жінку близько 200 метрів.

Свідки ДТП також повідомило, що жінці у жахливій ДТП відірвало голову. За інформацію, постраждалій було 65 років, вона була мешканкою Сваляви. Водій фури міг не помітити жінку під колесами вантажівки, бо та нібито переходила дорогу не на "зебрі".

Читайте такожУ Києві п’яний автомийник вирішив "покататися" на "Теслі" клієнта і потрапив в аварію (фото)У поліції ДТП поки що не коментували. Проте, як повідомили очевидці, правоохоронці перекрили вулицю. Нині вони працюють над встановленням усіх обставин жахливої ДТП, у якій загинула жінка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області на трасі водій автомобіля смертельно травмував чоловіка і зник. На тілі постраждалого були травми, характерні для отриманих в результаті наїзду автомобіля.

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Автор: Поліна Кузенко