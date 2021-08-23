Жінці довелося ампутувати травмовану руку.

На туристичній базі в селі Мар'янівка Криворізького району серйозно постраждала відпочивальниця. Жінка залишилася без руки після зіткнення з катером.

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався 22 серпня близько 12:30. На території турбази катер наїхав на жінку, яка в цей час плавала в річці. Гвинтом катера їй розірвало руку.

На місце інциденту викликали медиків, які її доставили в міську лікарню №2 в Кривий Ріг. Жінці довелося ампутувати травмовану руку.

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Як раніше повідомляв УНІАН, на столичній Оболоні під час парасейлінгу перекинувся катер, до якого був прикріплений чоловік на парашуті. Чоловіка віднесло над сушею, його намагалися зловити. На відео очевидців видно, що на місці події дме сильний вітер.

10 осіб чоловіків натягували трос щосили і прокладали під кущі і дерева, щоб врятувати парашутиста.

Автор: Анастасія Горбачова