За словами очевидців, парашутиста віднесло над сушею, його намагалися зловити.

На столичній Оболоні під час парасейлінгу перекинувся катер, до якого був прикріплений чоловік на парашуті.

"Катер перевернуло у воді, а доля чоловіка з парашутом невідома", - повідомляє Telegram-канал KIEVMAP.

dtp.kiev.ua пише, що чоловіка віднесло над сушею, його намагалися зловити. На відео очевидців видно, що на місці події дме сильний вітер.

Що таке парасейлінг

Читайте такожПішов купатися з сином і загинув: у Затоці знайшли тіло батька, шукають хлопчикаПарасейлінг - це активний вид відпочинку, популярна розвага на багатьох курортах. Людину зі спеціальним парашутом прикріплюють за допомогою довгого троса до транспорту, що рухається, зазвичай до катера. Коли катер розганяється, людина може парити в повітрі.

Довжина мотузки має становити близько 120 метрів при висоті польоту до 60 метрів, а вага людини не повинна перевищувати 100 кілограмів. При цьому швидкість катера або іншого транспорту має становити 50-60 км/год, а погодні умови - бути сприятливими.

Водночас сьогодні на Київ обрушився ураганний вітер з грозою і дощем.

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Автор: Катерина Комолова