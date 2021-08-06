За словами потерпілого, він не побачив яму на дорозі через дощ.

Моторошна історія сталася в Кропивницькому. Чоловік через яму на дорозі позбувся ока і двох зубів.

Про це повідомляє місцевий телеканал VITER TV.

За словами потерпілого Дмитра Гребенюка, приблизно два тижні тому, бувши за кермом свого Chevrolet, близько 21:00 на вулиці Вокзальній влучив у яму, яку не побачив через сильний дощ.

"Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум 30 на годину. І все-таки в'їхав у дуже глибоку яму", - зазначив постраждалий чоловік.

Читайте такожВ Одесі автомобіль провалився в 4-метрову яму посеред дороги (відео)Від удару в авто спрацювала подушка безпеки, через яку Гребенюку вибило око і два зуби, а також роздряпало обличчя. Він викликав медиків і поліцію, але правоохоронці не коректно склали протокол.

"Спрацювала подушка безпеки, і можливо неправильно, поки ще невідомо, чому так сталося. І викликали ще поліцію. А поліція неправильно все це трактувала, тобто не за тією статтею. Там мав бути неналежний стан дорожнього покриття, а вони виписали, що я не переконався в безпеці", - пояснив чоловік.

Він запевнив, що буде оскаржувати протокол поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Луганщині знайшли незвичайний спосіб для вирішення проблем з ямами на дорогах. В Сєвєродонецьку вибоїну заклали зліпками щелеп.

Автор: Анастасія Горбачова