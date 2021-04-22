За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння одного з заглиблих.

У Луцьку під час пожежі виявили тіла трьох загиблих.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Волинській області.

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Як повідомляється, пожежа виникла в кухні однієї з квартир в дерев’яному чотириквартирному будинку. Вогонь поширився на суміжні кімнати й сягнув дерев’яної сходової клітки в коридорі будинку.

Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. У квартирі, охоплені вогнем, бійці ДСНС виявили тіла жінки 1957 р.н. та чоловіка 1952 р.н., а за декілька хвилин – тіло 35-річної доньки загиблої.

Вогнем знищені вхідні двері в житловий будинок, вікно, пошкоджена дерев’яна сходова клітка в коридорі.

Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.

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Автор: Катерина Лиманська