У Луцьку під час пожежі виявили тіла трьох загиблих.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Волинській області.
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Як повідомляється, пожежа виникла в кухні однієї з квартир в дерев’яному чотириквартирному будинку. Вогонь поширився на суміжні кімнати й сягнув дерев’яної сходової клітки в коридорі будинку.
Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. У квартирі, охоплені вогнем, бійці ДСНС виявили тіла жінки 1957 р.н. та чоловіка 1952 р.н., а за декілька хвилин – тіло 35-річної доньки загиблої.
Вогнем знищені вхідні двері в житловий будинок, вікно, пошкоджена дерев’яна сходова клітка в коридорі.
Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння загиблого чоловіка.
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