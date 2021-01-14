Житель Полтави впав на дах магазину у Львові / фото Патрульна поліція Львівщини
У Львів чоловік впав з третього поверху на дах магазину та проламав його.
Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція Львівської області.
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Як зазначається, інцидент стався вночі на вул. Стрийській.
Охоронець магазину розповів, що чоловік впав орієнтовно з 2-3 поверху і проламав дах магазину.
Правоохоронці побачили чоловіка, у якого з голови сильно текла кров. Вони надали йому домедичну допомогу та зупинили кровотечу.
Згодом медики шпиталізували 42-річного мешканця Полтави з чисельними травмами.
Постраждалого госпіталізували / фото Патрульна поліція Львівщини
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