Школяр приїхав до бабусі на канікули та потрапив у лікарню.

Днями у Львові в центрі міста на 7-річного хлопчика впало дерево. Наразі його стан стабілізувався, але дитина досі перебуває в реанімації.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Медики діагностували у дитини проломи черепа в декількох місцях, струс мозку. Крім того, у нього переламана нога.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері у п'ятницю, 18 червня, коли хлопчик гуляв разом з бабусею.

Читайте такожПід Львовом школяр загинув під час екскурсії на водоспадДо Львова він приїхав з Києва на канікули. В одну мить трухляве дерево завалилося, та одна з гілок впала на дитину.

Спочатку влада заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево. Примітно, що за чотири дні цього так і не з'ясували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц