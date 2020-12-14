На місце події викликали поліцію і "швидку".

Сьогодні, 14 грудня, близько другої години ночі машиніст електровоза на станції Підзамче у Львові натрапив на жахливу знахідку – між коліями лежало тіло жінки з опіками.

Читайте такожВ Одесі хлопець дістав тяжкі опіки при спробі зробити селфі на даху поїздаПро це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Близько 01:35 у місті Львові на станції Підзамче, що практично у центрі міста, машиніст резервного електровоза ВЛ80Т поїзда №4202 виявив між коліями 8 і 10 тіло жінки з опіками.

Попередня причина смерті – ураження електричним струмом. На місце події викликали поліцію і «швидку». Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті жінки.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, попередньо встановлено, що дівчина померла внаслідок ураження електричним струмом під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач. Перед цим її розшукували батьки.

Правоохоронці встановили особу загиблої – це 15-річна львів’янка. Про її зникнення напередодні у поліцію повідомили батьки. За їх словами, дівчина пішла з дому 13 грудня та не повернулась.

Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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Автор: Мирослава Бзікадзе