Стрілянина у Львові сталася в п'ятницю, правоохоронці дізналися про злочин близько 11:00, повідомив Зінкевич.

У п'ятницю вранці, 27 серпня, у Львові вистрілили у водія таксі. Чоловік сам прийшов в ресторан з пораненням і розповів про надзвичайну подію. У потерпілого була кровотеча, пізніше він помер у лікарні.

У скоєнні злочину підозрюють двох чоловіків, вже стали відомі їхні прикмети, повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, посилаючись на відомості, які отримали співробітники поліції.

"…о 10:40 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що… о 10:39 за адресою: район м. Львів, вулиця Василя Стуса буд. 47, заявниця повідомила, що в ресторан "Форес" зайшов поранений чоловік, який сказав, що він водій таксі, що у нього стріляли зі зброї…", – поділився депутат.

Прикмети підозрюваних у скоєнні злочину:

Чоловік міцної статури, зріст 180-185 см, був у темному блайзері;

Чоловік середньої статури, зріст 175 см, в червоній куртці, в чорній кепці, в чорних штанах. У нього в руках були смугасті китайські сумки.

Нагадаємо, в Україні за умисне вбивство (ст. 115 Кримінального кодексу) загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк