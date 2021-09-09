37-річний водій автомобілю Mercedes Sprinter перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів - із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

На Київщині автобус з хасидами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє МВС у своєму Telegram-каналі.

Аварія сталась сьогодні о 4:00 на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира. 37-річний водій автомобілю Mercedes Sprinter перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів - із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак, виконуючи маневр, правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

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Нагадаємо, вчора ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали від’їжджати з Умані до країн постійного проживання після завершального етапу святкування юдейського нового року (Рош га-Шана).

За даними Об'єднаної єврейської общини України святкування пройшло без значних інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 6-8 вересня.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

За інформацією МВД, цього року до міста прибули понад 29 тисяч паломників.

Автор: Денис Прядко