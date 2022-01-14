Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У Львові водій автомобіля раптово помер за кермом.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

ДТП сталася сьогодні, 14 січня, близько 07:40 на вулиці Любінській у Львові.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Kia Soul, 50-річний львів'янин раптово помер під час руху.

"Некерований транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та тротуар і зупинився", - повідомляє поліція.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Тіло водія відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові водій автобуса помер за кермом. На момент інциденту у салоні були пасажири, вони намагалися врятувати чоловіка.

А у Києві за кермом помер водій тролейбуса.

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