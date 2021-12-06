Деякі з неповнолітніх запивали алкоголь "кока-колою" і передавали пляшку по колу.

В метро Харкова троє підлітків розпивали горілку прямо у вагоні.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі місцевого блогера Євгена Зуба.

Деякі з неповнолітніх запивали алкоголь "кока-колою" і передавали пляшку по колу. Те, що відбувається, діти знімали на камеру телефону і потім опублікували в соцмережах.

Судячи з відео, підлітки і справді пили спиртне і їм від цього було весело.

"Чиї пі*дюки почали відзначати в метро день Збройних сил України?"- запитав автор відео.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому четверо хлопців-підлітків курили на платформі станції метро "Герої праці" в Харкові. Поліція розшукала і оштрафувала підлітків.

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Автор: Вікторія Гордієнко