Трагедія трапилася в переді на станції"Індустріальна".

У Харкові в переході на станції метро "Індустріальна" сьогодні вранці, 3 грудня, помер чоловік.

На вигляд померлому близько 60 років і він нормально одягнений, повідомили в Telegram-каналі "Труха".

"Швидше за все, стало погано, одягнений нормально. Накрили обличчя Його ж шапкою", - пишуть у соцмережах.

"Швидка допомога" на місці, смерть констатували.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже як мінімум четверта смерть у харківській підземці за останній місяць, про яку стало відомо:

9 листопада на станції метро "Майдан Конституції" раптово помер 75-річний харків'янин.

17 листопада на станції метро "Академіка Барабашова" теж раптово помер 42-річний чоловік. За даними поліції, чоловікові стало погано. Поліцейський вивів його з вагона для надання медичної допомоги, але пасажир помер на платформі.

28 листопада на станції метро "Київська" раптово помер диктор радіо і телебачення, "голос" харківської підземки Юрій Вірченко.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко