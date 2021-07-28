За фактом аварії розпочато службове розслідування.

Жорстка аварія за участю поліції сталася в місті Первомайськ Миколаївської області. В результаті ДТП серйозно постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Зіткнулися автомобіль Renault, за кермом якого перебував 41-річний чоловік, і службове авто Mitsubishi Outlander, водієм якого був 26-річний поліцейський групи реагування патрульної поліції Першотравневого районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

В результаті аварії водій Renault отримав травми, його доставили в лікарню.

Читайте такожУ Львові п'яний водій потрапив у ДТП і заснувши під час оформлення протоколу (відео)Розпочато службове розслідування інциденту.

Згідно з оприлюдненими фото, удар був сильний і припав на лівий бік.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Закарпатті у жахливій ДТП загинув молодий хлопець, який був спортсменом. 17-річний Дмитро Барнич був біатлоністом.

"Трагічна подія забрала життя нашого спортсмена з Міжгір'я. У неділю, 25 липня, в ДТП, яка сталася в с.Нижній Студений, у віці 17 років обірвалося життя юного спортсмена Дмитра Барнича. Невблаганна смерть відняла його у сім'ї і друзів в самому розквіті життя. Ми знали його як привітного і доброго хлопця, надзвичайно талановитого і перспективного спортсмена", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Горбачова