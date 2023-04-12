Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу нашої держави.

До 15 років тюрми засуджено агента ФСБ, який наводив ракетні удари по цивільних об’єктах Миколаєва.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Як зазначається, українська спецслужба зібрала докази винуватості агента ФСБ, причетного до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Саме за його наведенням протягом 26 - 30 червня 2022 року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них - будівлі цивільної інфраструктури.

"Ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до співпраці у травні минулого року. Зловмисника було затримано у Миколаєві у липні", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що для вербування ворог використовував один з прокремлівських Telegram-каналів, де у власних коментарях активно виправдовував збройну агресію РФ. Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував об’єкти. Отримані файли зрадник надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зраднику призначено покарання у вигляді 15 років тюрми. Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, засуджено 48-річного місцевого жителя. Слідство встановило, що у травні 2022 року він надіслав адміністратору створеного представниками спецслужб РФ Telegram-каналу повідомлення, в якому висловив свої наміри співпрацювати з окупантами. Після цього зрадник почав отримувати завдання щодо передачі всієї наявної в його розпорядженні інформації військового та оборонного характеру в області.

Під час обшуку у зловмисника була вилучена стрілецька вогнепальна зброя - автомат Калашникова та 270 набоїв до нього.

Боротьба з посіпаками РФ в Україні - важливі новини сьогодні

На початку поточного року в СБУ поділилися, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу правоохоронці розпочали понад 1 500 кримінальних проваджень за фактами шпигунства й держзради. У спецслужбі додали, що вдалося викрити понад 600 агентів РФ та шпигунів.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що у Миколаєві затримали коригувальницю російських ракетних ударів по місту. Варто зазначити, що супротивники вже не раз били по обласному центру, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

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