Один з учасників отримав незначне поранення.

У Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка зі стріляниною.

Про це пише видання Новини N.

Місцевий житель повідомив в поліцію, що в районі перетину вулиць Спаської і Соборної відбувається бійка, чутні постріли.

Прибулі поліцейські побачили на місці близько десяти підлітків у віці від 14 до 16 років. Молоді люди відмовилися пояснювати подію.

Читайте такожНа Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий спортсмен (фото)На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Медики оглянули одного з підлітків, який отримав незначне поранення.

З'ясувалося, що в Каштановому сквері між компаніями стався словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Підлітки перемістилися за кіоски, де один з хлопців дістав пістолет і вистрілив. Особу того, хто стріляв, не вдалося встановити.

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Автор: Людмила Жерновська