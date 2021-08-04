У відомстві просять не поспішати з висновками до встановлення обставин інциденту.

У Міністерстві ветеранів прокоментували сьогоднішній інцидент з учасником АТО, який захопив Кабмін, погрожуючи оточуючим гранатою.

У прес-службі відомства заявили, що інформація про це активно потрапила в російські ЗМІ, які традиційно намагалися сформувати негативний образ українських захисників.

"Підкреслюємо, що для Міністерства у справах ветеранів є важливим кожен український ветеран, його стан та соціальний захист. Наразі представники Мінветеранів та Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, знаходяться в управлінні поліції, де перебуває затриманий громадянин", - йдеться у повідомленні.

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Міністерство також закликало не поспішати з висновками та коментарями до встановлення всіх обставин сьогоднішнього інциденту.

Захоплення Кабміну - що сталося

4 серпня близько 10:00 до будівлі Кабміну зайшов чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату. Також він захопив у заручники декілька осіб. Згодом правоохоронці затримали його.

Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, затриманий був учасником антитерористичної операції, а на злочин пішов через "життєві події". Згодом стало відомо, що він був невдоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців.

У прес-службі Київської міської прокуратури уточнили, що затриманому 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Юрій Годован