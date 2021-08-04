4 серпня близько 10:00 до будівлі Кабміну зайшов чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату.

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який сьогодні увірвався до будівлі Кабінету міністрів і погрожував підірвати там гранату, не становить загрози простим громадянам України.

Таку думку висловив на телеканалі "Україна 24" Олександр Третьяков - друг і військовий побратим Прохнича.

"Прохнич - айдарівець, він воював понад два роки, двічі отримував поранення: один раз - легкі, другий раз - важкі. У нього було 4 контузії. Я його знаю тільки з хорошого боку. Він порядна людина. Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він до такого... почав комусь погрожувати. Для простих людей він не представляє ніякої загрози, на мою думку. Треба з'ясувати взагалі, чому це сталося. Що там відбувалося, саму причину, чому він так діяв. Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу", – заявив Третьяков.

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Напад чоловіка з гранатою на Кабмін

4 серпня близько 10:00 до будівлі Кабміну зайшов чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату. Також він захопив у заручники декілька осіб. Згодом правоохоронці затримали його.

Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, затриманий був учасником антитерористичної операції, а на злочин пішов через "життєві події".

У прес-службі Київської міської прокуратури уточнили, що затриманому 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Денис Прядко