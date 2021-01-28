Мешканець Нікополя підірвав саморобну вибухівку на території місцевого дитячого садочка. Постраждалих немає.
Про це повідомляє поліція Нікополя у Facebook.
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Про вибух поблизу котельні закладу поліцію поінформувала завідувачка садочка. Під час огляду правоохоронці вилучили рештки невідомого саморобного вибухового пристрою й направила їх на експертизу.
Поліція встановила, що до інциденту причетний 37-річний чоловік. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Під час допиту затриманий пояснив, що придбав петарду у магазині феєрверків з 55 гривень, а скотчем перемотав, «щоб гучніше вибухнуло».
Слідчі відкрили справу за статтею про хуліганство. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Вирішується питання про оголошення підозри й обрання запобіжного заходу.
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