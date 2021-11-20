59-річний іноземець прямував на виїзд з України з поромного пункту пропуску "Орлівка".

У Одеській області затримали шахрая-громадянина Франції, який намагався виїхати з України до Румунії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк.

За його словами, громадянина Франції, який перебував у міжнародному розшуку, затримали вчора прикордонники Ізмаїльського загону. Іноземець прямував на виїзд з України з поромного пункту пропуску "Орлівка". В ході прикордонного контролю на водія легковика марки Jaguar спрацювала база даних Інтерпол з вимогою про арешт.

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Як з'ясувалося, 59-річний чоловік розшукується правоохоронними органами Франції за шахрайство.

Про те, що трапилося, прикордонники повідомили поліції, представникам якої згодом передали іноземця. Крім того, встановлено, що чоловік пробув в Україні понад встановлені терміни, за що притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 203 КУпАП.

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Автор: Лариса Козова