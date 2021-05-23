На борту перебував пілот та п'ятеро пасажирів.

22 травня близько 20:45 внаслідок падіння повітряної кулі поблизу с. Кульчіївці на Хмельниччині загинув 53-річний житель Прилук.

Про це в неділю, 23 травня, повідомили в поліції області.

На борту перебував пілот та п'ятеро пасажирів: двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам'янець-Подільського району.

"В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів", - розповіли правоохоронці.

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: що відомо

Увечері 22 травня під час проведення Фестивалю повітряних куль у Хмельницькій області одна з куль впала на землю.

Повідомлялося, що один чоловік загинув, ще п'ять людей, серед яких і пілот, отримали різні травми.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України - порушення правил повітряних польотів.

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Автор: Катерина Комолова