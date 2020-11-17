Обставини ДТП встановлюються, поводяться слідчі дії.

16 листопада близько 19-ої години на вулиці Європейській при виїзді з міста Полтава трапилася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції.

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Про це повідомила прес-служба патрульної поліції у Полтавській області.

За їхніми даними, службовий автомобіль Skoda Rapid рухався у напрямку виїзду з міста. Під час руху здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження.

Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у кареті "швидкої". Обставини ДТП встановлюються, поводяться слідчі дії.

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Автор: Олег Булашев