Серія великих аварій сталася в умовах густого туману.

У Румунії сталася масштабна ДТП під час якої зіткнулися 55 автомобілів.

Серія ДТП сталася на трасі Бухарест-Констанца, повідомляє Еuronews.

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Постраждали 17 осіб, у тому числі п'ятеро дітей.

Поліція перекрила 3 кілометри траси в бік моря.

Обставини, що спровокували серію ДТП зараз уточнюються.

За інформацією місцевої поліції, аварії сталися в умовах густого туману, через який видимість на момент зіткнень не перевищувала 50 метрів.

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Автор: Вікторія Токарєва