Постраждали 17 осіб / скриншот Euronews.com
У Румунії сталася масштабна ДТП під час якої зіткнулися 55 автомобілів.
Серія ДТП сталася на трасі Бухарест-Констанца, повідомляє Еuronews.
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Постраждали 17 осіб, у тому числі п'ятеро дітей.
Поліція перекрила 3 кілометри траси в бік моря.
Обставини, що спровокували серію ДТП зараз уточнюються.
За інформацією місцевої поліції, аварії сталися в умовах густого туману, через який видимість на момент зіткнень не перевищувала 50 метрів.
Скриншот Euronews.com
Скриншот Euronews.com
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