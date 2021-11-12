Тіло течією знесло в район румунського міста Тулча.

У Румунії знайдений мертвим боцман, який наприкінці жовтня в порту міста Рені Одеської області впав у річку Дунай з борту судна Right Step.

Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін, пославшись на джерело інформації в Румунії.

"За моїми даними, моряк, що зник з судна Right Step в Рені, знайдений румунськими правоохоронцями в районі міста Тулча. На жаль, повернеться в Україну він вже в цинку (в труні – УНІАН)", - сказав юрист.

Він пояснив, що в Дунаї дуже сильна течія, яка і стала причиною того, що співробітники ДСНС не знайшли тіло на території України. За даними Гольбіна, моряк, 1965 р. н., - одесит. Про те, що трапилося, вже повідомлені українські дипломати.

Читайте такожУ Дніпрі 12-річна дівчинка напилася таблеток після смерті дідусяЯк повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Ізмаїльському районі Одеської області, в порту міста Рені, з борту суховантажу, що стояв біля причалу у річку Дунай впав боцман. Рятувальники почали його пошуки.

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Автор: Лариса Козова