Інцидент в Одеській області трапився в порту міста Рені.

В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники шукають моряка, який впав у річку Дунай з борту судна.

Як повідомили в Ізмаїльському районному управлінні Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, відомості про надзвичайну подію надійшли у четвер, 28 жовтня, о 15:44.

"У порту міста Рені, на 20-му причалі, на суховантажі "Рапстеп" стояв на краю палуби судна і впав у воду громадянин 1965 р.н., рятувальники і водолази приступили до пошуків людини", – йдеться в повідомленні.

Вказаний чоловік – боцман суховантажу. За іншими даними, зниклому – 41 рік. В даний час на Дунаї ведеться пошукова операція.

Нагадаємо, на початку жовтня журналісти дізналися, що на суховантажі AP ASTAREA у бангладеському порту Читтагонг "без видимих причин і хвороб" померли двоє українських моряків.

За даними ЗМІ, моряки померли 30 вересня. Можлива причина смерті одного з моряків – серцевий напад.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк