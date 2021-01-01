На підйомнику перебувало близько 70 осіб.

На курорті на Львівщині ведуть рятувальні роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 13:35 надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога).

Рятувальники розпочали роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника. "Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Температура повітря 1 градус тепла", - повідомили у ДСНС.

Станом на 15:00 з крісельного підйомника врятовано 29 осіб, з них 5 дітей. Роботи тривають.

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Автор: Надя Пришляк