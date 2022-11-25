Він підірвався на ворожій міні, внаслідок чого отримав травми, несумісні з життям.

На Миколаївщині під час робіт з розмінування загинув піротехнік з Одеської області.

"Під час робіт з розмінування територій в Миколаївській області загинув піротехнік Одещини Святослав Додон. Він підірвався на ворожій міні, внаслідок чого отримав травми, несумісні з життям. Уся родина рятувальників України висловлюють найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати нашого колеги. Ще одне втрачене життя через російських вбивць…", - йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області.

Як уточнили в управлінні, Додон загинув в Снігурівці.

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Розмінування на півдні України

За даними оперативного командування "Південь", з 7 по 13 листопада на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. На звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери.

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