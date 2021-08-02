Наразі потерпілій дівчині надано необхідну медичну допомогу та передано на піклування батькам.

У Сумах чоловік упродовж п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її.

Про це повідомила прес-служба поліції Сумської області.

За інформацією правоохоронців, чоловік, скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки. Після цього він поклав її на заднє сидіння авто та їздив з нею містом.

Читайте такожНа Чернігівщині чоловік намагався зґвалтувати дівчинку та забарикадувався від поліції (фото, відео)"Вже за декілька годин зловмисник поїхав до лісу, де знову зґвалтував юну сумчанку", - додали в поліції.

Зловмисником виявився раніше судимий 36-річний житель обласного центру. Наразі потерпілій дівчині надано необхідну медичну допомогу та передано на піклування батькам.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та ч.2 ст.152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше на Чернігівщині чоловік намагався зґвалтувати дівчинку та забарикадувався від поліції. Також правоохоронці отримали інформацію, що вказує на причетність підозрюваного до низки аналогічних злочинів.

Автор: Ольга Робейко