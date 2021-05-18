У хлопчика підозрюють струс головного мозку.

У Тернополі мати побила сина-підлітка скейтом, завдавши йому тяжких травм.

Про це повідомляється на сторінці обласного Центру екстреної медичної допомоги у Facebook.

Інцидент трапився ввечері 16 травня. Медики приїхали на допомогу 10-річному хлопчику, який розповів про тілесні ушкодження від власної матері.

"Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, садном за лівою вушною раковиною потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - йдеться у повідомленні.

Чи викликали на місце правоохоронців - медики не повідомляють.

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Автор: Юрій Годован