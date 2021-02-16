Тіло жертви знайшли на території одного з фортів колишньої Варшавської фортеці.

У польській столиці затримано 32-річного громадянина України, якого підозрюють у вбивстві 68-річного чоловіка.

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Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на місцеву поліцію. Зазначається, що тіло вбитого знайшли на території одного з фортів колишньої Варшавської фортеці.

Поліцейські знайшли сліди на місці вбивства, допитали свідків та вивчили відеозаписи, які привели їх до затримання громадянина України. Затриманому вже висунуто звинувачення.

При цьому, затриманий українець свою провину у вбивстві не визнав і дав поліції короткі пояснення. Відомо, що жертва і його можливий вбивця в той день спільно вживали алкоголь.

Мотив злочину поки невідомий. Прокуратура чекає детальну оцінку експертів, проведено розтин. Якщо провина затриманого буде доведена, то йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: УНІАН